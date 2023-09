Saint germain à vélo, balade le 1 octobre Place du chateau, 78100 Saint Germain en laye Saint-Germain-en-Laye Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines Saint germain à vélo, balade le 1 octobre Place du chateau, 78100 Saint Germain en laye Saint-Germain-en-Laye, 1 octobre 2023, Saint-Germain-en-Laye. Saint germain à vélo, balade le 1 octobre Dimanche 1 octobre, 09h00 Place du chateau, 78100 Saint Germain en laye gratuit Saint Germain à vélo vous invite à une grande balade accompagnée et gratuite de 48 km environ. 9H15 RDV devant le chateau de Saint Germain en Laye

9h30 C’est parti pour 2 bonnes heures de vélo jusqu’au Parc de versailles

12h00 Pause dans les jardins du chateau

Possibilité de rentrer en TRAM

13H00 Picnic ABORETUM DE CHEVRELOUP (entrée gratuite)

Possibilité de prendre le TRAM à Noisy

Vers 16H00 Arrivée à Saint Germain en Laye – Age minimum conseillé: 10 ans

– prevoir un vélo en bon état avec des pneux biens gonflés

– eviter les vélos de course

– apporter votre picnic et de l’eau

– assurance civile personnelle obligatoire

– Annulée si pluie : en cas de doute envoyer un SMS (0787724906) Place du chateau, 78100 Saint Germain en laye place du chateau, 78100 saint germain en laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T09:00:00+02:00 – 2023-10-01T16:00:00+02:00

2023-10-01T09:00:00+02:00 – 2023-10-01T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Autres Lieu Place du chateau, 78100 Saint Germain en laye Adresse place du chateau, 78100 saint germain en laye Ville Saint-Germain-en-Laye Departement Yvelines Lieu Ville Place du chateau, 78100 Saint Germain en laye Saint-Germain-en-Laye latitude longitude 48.897326;2.094834

Place du chateau, 78100 Saint Germain en laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-en-laye/