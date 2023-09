DÉCOUVERTE PÉDESTRE DU PATRIMOINE DE BULLY Place du Château 69210 BULLY Bully, 16 septembre 2023, Bully.

La visite commentée du village vous est proposée sur deux jours. Au cours d’une déambulation dans les ruelles de pierres dorées, le patrimoine et l’histoire de Bully vous seront révélés.

Le samedi, les visites sont prévues à 10h et à 15h et le dimanche à 10h. RV sur la place du château.

Place du Château 69210 BULLY Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0604012867

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

Laroche Marie Agnès