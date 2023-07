Les sportifs à travers les âges Place du Chapitre Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes Les sportifs à travers les âges Place du Chapitre Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes. Les sportifs à travers les âges 16 et 17 septembre Place du Chapitre Gratuit. Entrée libre. Football, rugby, tennis sont des sports très populaires aujourd’hui. Ils sont pourtant très anciens et ont connu des évolutions au fil des siècles. Découvrez cette histoire lors des Journées européennes du patrimoine.

Les enfants pourront créer leur propre sportif au fil des âges.

Cette animation est proposée par le Service Valorisation et Diffusion des Patrimoines. Place du Chapitre Place du Chapitre, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie Située dans le cœur historique, entre le musée du vieux Nîmes et la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor, la place du Chapitre possède une fontaine monumentale en escalier. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

