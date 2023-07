La taille de pierre Place du Chapitre Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes La taille de pierre Place du Chapitre Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes. La taille de pierre 16 et 17 septembre Place du Chapitre Gratuit. Entrée libre. Le métier de tailleur de pierre existe depuis l’Antiquité. Découvrez leurs outils et les gestes, qui ont perduré à travers les siècles en taillant votre propre bloc !

Cette animation est proposée par l’entreprise SELE. Place du Chapitre Place du Chapitre, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie Située dans le cœur historique, entre le musée du vieux Nîmes et la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor, la place du Chapitre possède une fontaine monumentale en escalier. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Place du Chapitre Adresse Place du Chapitre, 30000 Nîmes Ville Nîmes Departement Gard Lieu Ville Place du Chapitre Nîmes

Place du Chapitre Nîmes Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nimes/