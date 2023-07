La chasse aux papillons Place du Chapitre Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes La chasse aux papillons Place du Chapitre Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes. La chasse aux papillons 16 et 17 septembre Place du Chapitre Gratuit. Entrée libre. Venez apprendre l’histoire de la place du Chapitre au travers d’une chasse aux papillons tout en écoutant un slam endiablé et personnalisé !

Par l’artiste Nomis du Fil Production, dans le cadre de la Foire au patrimoine. Place du Chapitre Place du Chapitre, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie Située dans le cœur historique, entre le musée du vieux Nîmes et la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor, la place du Chapitre possède une fontaine monumentale en escalier. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

