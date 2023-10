Maison du vélo mobile Place du Chanoine Roullin 35170 Bruz Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine Maison du vélo mobile Place du Chanoine Roullin 35170 Bruz Bruz, 20 octobre 2023, Bruz. Maison du vélo mobile Vendredi 20 octobre, 09h00 Place du Chanoine Roullin 35170 Bruz Gratuit Le bus itinérant de la Maison du vélo mobile s’arrêtera à Bruz, lors du marché du vendredi 20 octobre de 9h à 13h. Vous pourrez le retrouver au niveau de la place de l’Église. La Maison du vélo mobile, c’est l’occasion de découvrir : Abonnement et renseignements sur STAR, le vélo en libre-service : inscription et information sur son fonctionnement et les stations existantes.

: inscription et information sur son fonctionnement et les stations existantes. Informations, livraison et logistique Service Après-Vente sur le STAR, le vélo en location longue durée : réception ou restitution de votre vélo à assistance électrique. Vous pourrez également profiter pour contrôler et diagnostiquer votre vélo à assistance électrique en location.

réception ou restitution de votre vélo à assistance électrique. Vous pourrez également profiter pour contrôler et diagnostiquer votre vélo à assistance électrique en location. Démonstration, livraison et réservation de vélo en location courte durée : Dans le cadre d’évènements spécifiques, découverte des différents vélos en location courte durée : VTC, vélos cargos, vélos pliants, vélos inclusifs… Place du Chanoine Roullin 35170 Bruz Place du Chanoine Roullin 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 07 77 25 70 04 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T13:00:00+02:00

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T13:00:00+02:00 mobilité maison du vélo Détails Catégories d’Évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Place du Chanoine Roullin 35170 Bruz Adresse Place du Chanoine Roullin 35170 Bruz Ville Bruz Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Place du Chanoine Roullin 35170 Bruz Bruz latitude longitude 48.024298;-1.748154

Place du Chanoine Roullin 35170 Bruz Bruz Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/