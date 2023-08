[JEP2023] Visite Selfie Place du Chanoine Roche Léré, 16 septembre 2023, Léré.

Léré,Cher

Visite Selfie de la ville pour les journées européennes du patrimoine.

Dimanche 2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-16 . EUR.

Place du Chanoine Roche

Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire



Selfie tour of the town for the European Heritage Days

Selfie tour por la ciudad con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio

Selfie-Tour durch die Stadt anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de tourisme du Grand Sancerrois