Journée des chemins Place du Chanoine Merlin Saint-Victurnien, 3 septembre 2023, Saint-Victurnien.

Saint-Victurnien,Haute-Vienne

A l’occasion de la journée des chemins, venez parcourir nos chemins communaux librement à pied, en VTT, en quad, à cheval,… A midi un pot sera offert sur la terrasse de l’église. En suivra le repas champêtre avec une animation musicale. L’après-midi vous sera proposé une randonnée animée. Pour le repas réservation obligatoire avant le 31 août..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . EUR.

Place du Chanoine Merlin

Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and explore our communal paths freely on foot, mountain bike, quad bike or horseback… Lunch will be served on the church terrace. This will be followed by a country-style meal with musical entertainment. In the afternoon, there will be an animated hike. Reservations for the meal must be made by August 31.

Venga a explorar libremente nuestros senderos comunales a pie, en bicicleta de montaña, en quad, a caballo, etc. el Día de los Senderos. A mediodía, se servirá una copa en la terraza de la iglesia. A continuación, habrá una comida campestre amenizada con música. Por la tarde, habrá un paseo animado. Las reservas para la comida deben hacerse antes del 31 de agosto.

Anlässlich des Tages der Wege können Sie unsere Gemeindewege frei zu Fuß, mit dem Mountainbike, Quad, Pferd,… erkunden. Am Mittag wird ein Umtrunk auf der Terrasse der Kirche angeboten. Anschließend gibt es ein ländliches Essen mit musikalischer Unterhaltung. Am Nachmittag wird Ihnen eine animierte Wanderung angeboten. Für das Essen ist eine Reservierung vor dem 31. August erforderlich.

