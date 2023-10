CONCERT À LOUÉ Place du Chanoine Langlais Loué Catégories d’Évènement: Loué

Sarthe CONCERT À LOUÉ Place du Chanoine Langlais Loué, 9 décembre 2023, Loué. Loué,Sarthe La chorale de Loué A travers chants invite la chorale de La Suze Chœur du Val..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Place du Chanoine Langlais

Loué 72540 Sarthe Pays de la Loire



The Loué choir A travers chants invites the La Suze choir Ch?ur du Val. El coro de Loué A travers chants invita al coro de La Suze Ch?ur du Val. Der Chor aus Loué A travers chants lädt den Chor aus La Suze Ch?ur du Val ein. Mise à jour le 2023-10-25 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loué, Sarthe Autres Lieu Place du Chanoine Langlais Adresse Place du Chanoine Langlais Ville Loué Departement Sarthe Lieu Ville Place du Chanoine Langlais Loué latitude longitude 47.9939982;-0.1526954

Place du Chanoine Langlais Loué Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loue/