Ciné-Clep : Les Vikings Place du Change Compiègne, 15 décembre 2023, Compiègne.

Compiègne Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-15 20:15:00

fin : 2023-12-15

Séance de cinéma gratuite avec discussion et analyse, animée par Hugues Mahieux et Willy Le Guil.

Film de Richard Fleischer, 1958, 1h56, couleur, États-Unis, VOSTF, action, aventure, film historique

Avec Kirk Douglas, Tony Curtis, Janet Leigh.

Au Xème siècle, les Vikings sèment la terreur sur les côtes anglaises. Un film d’aventure d’une beauté picturale exceptionnelle grâce aux images signées Jack Cardiff, l’un des plus grands chefs opérateurs.

Afin de ne pas perturber le bon déroulement de la séance, merci de veiller à assurer votre venue avant le début de la séance à 20h15. Merci de votre compréhension.

Place du Change

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France



