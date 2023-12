Cet évènement est passé Ciné-débat, Héroïnes & Biopic : « Une femme du monde » Place du Change Compiègne Catégories d’Évènement: Compiègne

Oise Ciné-débat, Héroïnes & Biopic : « Une femme du monde » Place du Change Compiègne, 13 décembre 2023, Compiègne. Compiègne Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-13 14:00:00

fin : 2023-12-13 . Film de Cécile Ducrocq, 2021, 1h35. Avec Laure Calamy, Nissim Renard, Béatrice Facquer. A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 20 ans. Elle a son bout de trottoir, ses habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien, 17 ans. Pour assurer son avenir, Marie veut lui payer des études. Il lui faut de l’argent, vite. Présentation du film, discussion et pop-corn. 0 .

Place du Change

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-10 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Compiègne – Pierrefonds Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Compiègne, Oise Autres Code postal 60200 Lieu Place du Change Adresse Place du Change Ville Compiègne Departement Oise Lieu Ville Place du Change Compiègne Latitude 49.41659 Longitude 2.82468 latitude longitude 49.41659;2.82468

Place du Change Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compiegne/