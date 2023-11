Transferts et restitutions des corps de militaires dans l’Oise dans l’après-guerre des années 20 Place du Change Compiègne, 18 novembre 2023, Compiègne.

Compiègne,Oise

Conférence de la Société d’histoire Moderne, animée par Vincent Reig (vice-président de la SHMC) et présentation de l’édition des actes du colloque Crépy-en-Valois « Les années 20 dans l’Oise ».

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . 0 .

Place du Change

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France



Société d’Histoire Moderne conference, moderated by Vincent Reig (SHMC vice-president) and presentation of the proceedings of the Crépy-en-Valois « Les années 20 dans l’Oise » symposium

Conferencia de la Société d’Histoire Moderne, a cargo de Vincent Reig (vicepresidente de la SHMC) y presentación de las actas del coloquio de Crépy-en-Valois « Los años 20 en Oise »

Konferenz der Société d’histoire Moderne, moderiert von Vincent Reig (Vizepräsident der SHMC) und Vorstellung der Ausgabe der Akten des Kolloquiums Crépy-en-Valois « Les années 20 dans l’Oise »

Mise à jour le 2023-11-12 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Compiègne – Pierrefonds Tourisme