Les rendez-vous culture Place du Change Compiègne, 18 novembre 2023, Compiègne.

Compiègne,Oise

Lecture, BD, cinéma, musique, venez nous parler de vos coups de cœur ou bien profitez de ceux des bibliothécaires à l’occasion d’un moment convivial..

Place du Change

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France



Reading, comics, cinema, music, come and talk to us about your favorites or enjoy those of the librarians during a convivial moment.

Venga y háblenos de sus libros, cómics, películas o música favoritos, o descubra lo que los bibliotecarios tienen que decir para charlar.

Lesen, Comics, Kino, Musik – erzählen Sie uns von Ihren Favoriten oder lassen Sie sich von den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren bei einem gemütlichen Beisammensein beraten.

Mise à jour le 2023-11-12 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Compiègne – Pierrefonds Tourisme