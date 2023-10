Ciné-Clep : La nouvelle vague en cinq courts-métrages Place du Change Compiègne, 10 novembre 2023, Compiègne.

Compiègne,Oise

Jean-Luc Godard, Maurice Pialat, Alain Resnais, François Truffaut, 1h30, noir & blanc, France. A la fin des années 50, des jeunes cinéastes découvrent la réalisation avec gourmandise et inventivité. Séance de cinéma gratuite avec discussion et analyse, animée par Catherine Raucy.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . 0 .

Place du Change

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France



Jean-Luc Godard, Maurice Pialat, Alain Resnais, François Truffaut, 1:30, black & white, France. At the end of the ’50s, young filmmakers discovered the art of directing, with a taste for inventiveness. Free film screening with discussion and analysis, hosted by Catherine Raucy

Jean-Luc Godard, Maurice Pialat, Alain Resnais, François Truffaut, 1h30, blanco y negro, Francia. A finales de los años 50, un grupo de jóvenes cineastas descubre el arte cinematográfico con gran entusiasmo e inventiva. Proyección gratuita con debate y análisis a cargo de Catherine Raucy

Jean-Luc Godard, Maurice Pialat, Alain Resnais, François Truffaut, 1,5 Stunden, Schwarzweiß, Frankreich. Ende der 50er Jahre entdecken junge Filmemacher mit Gier und Erfindungsreichtum das Filmemachen. Kostenlose Filmvorführung mit Diskussion und Analyse, moderiert von Catherine Raucy

Mise à jour le 2023-10-26 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Compiègne – Pierrefonds Tourisme