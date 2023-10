Histoires et jeux Place du Change Compiègne, 4 novembre 2023, Compiègne.

Compiègne,Oise

Lecture d’albums et jeux de société pour les enfants de 5 à 8 ans.

Sur inscription au 03.44.23.57.57 et dans les bibliothèques..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 12:30:00.

Place du Change

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France



Book readings and board games for children aged 5 to 8.

Registration on 03.44.23.57.57 and in libraries.

Lecturas de libros y juegos de mesa para niños de 5 a 8 años.

Reserva previa en el 03.44.23.57.57 y en las bibliotecas.

Lesen von Alben und Gesellschaftsspiele für Kinder von 5 bis 8 Jahren.

Nach Anmeldung unter 03.44.23.57.57 und in den Bibliotheken.

