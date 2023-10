Café-philo avec les Petits Socratiques : Quel est le poids de la solitude ? Place du Change Compiègne, 4 novembre 2023, Compiègne.

Compiègne,Oise

Les Petits Socratiques se réunissent pour faire vivre le café-philo dans la vivacité d’une atmosphère conviviale ! Thème de cette séance : « Quel est le poids de la solitude ? » animée par France Pascale Brunshwig.

Place du Change

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France



Les Petits Socratiques get together to bring the café-philo to life in a lively, convivial atmosphere! Theme of this session: « What is the weight of solitude? » led by France Pascale Brunshwig

Los Petits Socratiques se reúnen para dar vida al café-filo en un ambiente animado y amistoso Tema de esta sesión: « ¿Cuánto pesa la soledad? », a cargo de France Pascale Brunshwig

Die Petits Socratiques treffen sich, um das Café-philo in der Lebendigkeit einer geselligen Atmosphäre am Leben zu erhalten! Thema dieser Sitzung: « Was ist das Gewicht der Einsamkeit? » moderiert von France Pascale Brunshwig

