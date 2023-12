Cet évènement est passé Super Héroïnes Place du Change Compiègne Catégories d’Évènement: Compiègne

Compiègne Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-14

fin : 2024-01-04 . Exposition réalisée par les bibliothécaires associés aux étudiants de l'UTC (BDBDEC) Depuis les années 1940 dans les comics, et au fil des décennies jusqu'à aujourd'hui dans la littérature, le cinéma, les mangas, les Super-héroïnes ont sauvé le monde pour le bonheur des lecteurs de plusieurs générations. Retour sur quatre-vingts ans de super pouvoirs.

Place du Change

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France

