MARCHÉ D’HIVER Place du Champtel La Bresse, lundi 12 février 2024.

La Bresse Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-12 11:00:00

fin : 2024-03-10 19:00:00

Dans une ambiance conviviale et montagnarde, le marché d’hiver ouvrira ses portes le lundi 12 février jusqu’au dimanche 10 mars, sur la Place du Champtel.

De 11h à 19h, vous pourrez vous balader et découvrir des artisans locaux et d’ailleurs, avec de nombreux cadeaux (bijoux, planches en bois, objets en liège…) mais également déguster des tartes flambées, des crêpes, des gaufres, du vin chaud, de la bière, du rhum, du miel, des confitures, des charcuteries…

Dès 17h, place aux festivités avec les animations musicales après-ski, chaque mardi, jeudis et vendredis. Toutes ces animations sont gratuites et ouvertes à tous et à toutesTout public

0 EUR.

Place du Champtel

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



