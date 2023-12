FEUX D’ARTIFICE Place du Champtel La Bresse Catégories d’Évènement: La Bresse

FEUX D'ARTIFICE Place du Champtel La Bresse

fin : 2023-12-31 Rendez-vous sur la Place du Champtel pour assister au traditionnel feu d’artifice, DJ Micka animera la dernière soirée de l’année 2023, distribution de cotillons, bracelets fluos et chapeaux pointus pour tous !.

