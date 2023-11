Marché de noël Place du champs de mars Puy-Saint-Martin, 26 novembre 2023, Puy-Saint-Martin.

Puy-Saint-Martin,Drôme

Au programme : un spectacle de cheval, des artisans locaux, un bar à huîtres,

du vin chaud, des crêpes, du snacking, une maquilleuse pour petits et grands

et bien évidemment, le Père Noël..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Place du champs de mars

Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On the program: a horse show, local artisans, an oyster bar,

mulled wine, crêpes, snacks, a make-up artist for young and old

and, of course, Santa Claus.

En el programa: un espectáculo ecuestre, artesanos locales, un bar de ostras,

vino caliente, crepes, aperitivos, maquilladores para todas las edades

y, por supuesto, Papá Noel.

Auf dem Programm stehen: eine Pferdeshow, lokale Kunsthandwerker, eine Austernbar,

glühwein, Crêpes, Snacks, eine Maskenbildnerin für Groß und Klein

und natürlich der Weihnachtsmann.

Mise à jour le 2023-11-07 par Montélimar Tourisme Agglomération