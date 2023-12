Semaine culturelle sur la biodiversité à Sancoins Place du Champ du Puits, Sancoins, 17 janvier 2024, Sancoins.

Sancoins Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 14:00:00

fin : 2024-01-17 18:00:00

La commune de Sancoins accueille un dispositif d’animation culturelle et scientifique. Un

événement ludique pour promouvoir les messages clés sur la préservation de la diversité

biologique..

Vous pourrez y découvrir L'exposition "La biodiversité, c'est la vie, c'est notre vie" de Centre-

Sciences. Les éléments interactifs et les panneaux de l’exposition questionnent le visiteur sur les

notions autour de la biodiversité, et de son importance pour l’homme, dans les aspects

économiques, culturels, scientifiques et sur l’innovation. L'exposition est en accès libre le mercredi et le samedi.

Vous pourrez également assister à la diffusion d'un spectacle avec le Cosmorium de la Frmjc

Centre. Le Cosmorium est une véritable salle gonflable de projection en 4K et à 180° de spectacles

numériques immersifs, sous lequel vous pourrez assister à la projection du spectacle « NATURAL

SELECTION » (en VF) qui nous embarque dans la vie de Charles Darwin.

Place du Champ du Puits,

Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire



