LES VOIX SONNNEUSES SUD DE FRANCE PLACE DU CHAMP DE MARS Saverdun, samedi 6 juillet 2024.

Les Voix Sonneuses Sud de France #6 ! LA PROG :5 Juillet : ouverture 16h Les Négresses Vertes- Les $heriff – 7 WEEKS – The Mercenaries – Groupe issu du Tremplin – 6 Juillet : ouverture 12h Picon mon Amour – Le Peuple de l’Herbe – Sergent Garcia – La P’tite Fumée – Spectacles de rue – Groupe issu du Tremplin – INFOS PRATIQUES : Foodtrucks de Qualité et Buvette sur place (tarifs bar !)Marché Artisanal, d’art et de créateurs Parking et accés PMR avec bénévoles dédiés Parking sur place Accès gareAire de camping Parking Van et Camping Cars gratuitGratuit aux -15 ans

Tarif : 32.00 – 32.00 euros.

Début : 2024-07-06 à 12:00

PLACE DU CHAMP DE MARS . 09700 Saverdun 09