Concert > La tournée du siècle Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 15 mars 2024, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 15 mars prochain à la salle « Le Normandy » de Saint-Lô, pour la « Tournée du siècle ».

Au programme : Tagada Jones + Les Sheriff + Darcy + Dirty Fonzy.

2024-03-15 20:30:00 fin : 2024-03-15 . .

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on March 15 at Saint-Lô’s « Le Normandy » venue, for the « Tournée du siècle ».

Program: Tagada Jones + Les Sheriff + Darcy + Dirty Fonzy

Únase a nosotros el 15 de marzo en Le Normandy de Saint-Lô para la « Tournée du siècle ».

En cartel: Tagada Jones + Les Sheriff + Darcy + Dirty Fonzy

Wir treffen uns am 15. März im Saal « Le Normandy » in Saint-Lô zur « Tournee des Jahrhunderts ».

Auf dem Programm: Tagada Jones + Les Sheriff + Darcy + Dirty Fonzy

Mise à jour le 2023-11-08 par Attitude Manche