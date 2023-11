Concert > Christmas party Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 22 décembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 22 décembre prochain à la salle « Le Normandy » de Saint-Lô, pour le concert « Christmas Party ».

Au programme de la soirée : XAVIER POLYCARPE + AKIRA & LE SABBAT + THA DUNCIZ LES CANCRES DU FUNK

> Tha Dunciz.

Tel le cancre de Prévert qui dit non au professeur, Tha Dunciz les cancres du FUNK comptent bien s’affranchir de toutes les règles pour propager leur bonne humeur. Sous la houlette de Zonk, maître ès-cancritude, ils vont vous démontrer que les cancres du FUNK ne sont pas des fainéants. Préparez-vous à ce qu’ils vous fassent suer ! Git down !!!

> Akira & Le Sabbat.

Akira & Le Sabbat échappe à toute définition de genres. Un tourbillon queer mêlant le rap, le rock, la techno, l’électro… Les six membres de ce collectif hors norme abordent leur vingtaine les poings serrés, et transforment leur rage en un besoin frénétique de danse, de transe, et de mots qui claquent comme des pavés. D’ailleurs, iels ne parlent pas de concerts, mais de rendez-vous.

> Xavier Polycarpe.

Xavier Polycarpe veut laisser éclore ce qui mûrit en lui depuis un certain temps. Un projet solo, une nouvelle page de son histoire musicale, qu’il a aussi à cœur de faire vivre sur scène pour donner à voir et à entendre l’énergie solaire et fiévreuse qui l’anime dans chacun de ses projets. Des projets qui ont menés Xavier à façonner un son bien à lui, organique, vivant, brut et mélodique.

Venez fêter un Noël pas comme les autres au Normandy !.

2023-12-22 21:00:00

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us at Saint-Lô’s « Le Normandy » venue on December 22 for the « Christmas Party » concert.

Program: XAVIER POLYCARPE + AKIRA & LE SABBAT + THA DUNCIZ LES CANCRES DU FUNK

> Tha Dunciz.

Like Prévert’s dunce who says no to his teacher, Tha Dunciz les cancres du FUNK intend to break all the rules to spread their good humor. Led by Zonk, the master of dunces, they’ll show you that FUNK dunces aren’t lazy. Get ready for them to make you sweat! Git down !!!

> Akira & Le Sabbat.

Akira & Le Sabbat defies genre definition. A queer whirlwind of rap, rock, techno and electro? The six members of this unusual collective approach their twenties with clenched fists, transforming their rage into a frenzied need for dance, trance and words that slam like cobblestones. Incidentally, they’re not talking about concerts, but about meetings.

> Xavier Polycarpe.

Xavier Polycarpe wants to bring to fruition what has been maturing inside him for some time. A solo project, a new page in his musical history, which he is also keen to bring to life on stage, to show and hear the solar, feverish energy that drives him in each of his projects. Projects that have led Xavier to shape a sound all his own, organic, alive, raw and melodic.

Come and celebrate a Christmas like no other at Normandy!

Únase a nosotros el 22 de diciembre en Le Normandy de Saint-Lô para el concierto de la Fiesta de Navidad.

En cartel: XAVIER POLYCARPE + AKIRA & LE SABBAT + THA DUNCIZ LES CANCRES DU FUNK

> Tha Dunciz.

Como el zopenco de Prévert que dice no a su maestro, Tha Dunciz les cancres du FUNK pretenden romper todas las reglas para difundir su buen humor. Liderados por Zonk, el maestro de los zopencos, te demostrarán que los zopencos del FUNK no se quedan atrás. ¡Prepárate para que te hagan sudar! ¡¡¡Abajo !!!

> Akira & Le Sabbat.

Akira & Le Sabbat desafían la definición de género. ¿Un torbellino queer de rap, rock, techno y electro? Los seis miembros de este colectivo poco convencional abordan la veintena con los puños cerrados, transformando su rabia en una frenética necesidad de baile, trance y palabras que golpean como adoquines. Además, no hablan de conciertos, sino de reuniones.

> Xavier Polycarpe.

Xavier Polycarpe quiere llevar a buen puerto lo que lleva tiempo madurando en su interior. Un proyecto en solitario, una nueva página en su historia musical, a la que también tiene ganas de dar vida sobre el escenario, para mostrar y escuchar la energía soleada y febril que le impulsa en cada uno de sus proyectos. Proyectos que han llevado a Xavier a forjar un sonido propio, orgánico, vivo, crudo y melódico.

¡Venga a celebrar una Navidad sin igual en Normandy!

Wir treffen uns am 22. Dezember im Saal « Le Normandy » in Saint-Lô für das Konzert « Christmas Party ».

Auf dem Programm des Abends: XAVIER POLYCARPE + AKIRA & LE SABBAT + THA DUNCIZ LES CANCRES DU FUNK

> Tha Dunciz.

Wie Préverts Kakerlake, der Nein zum Lehrer sagt, wollen Tha Dunciz les cancres du FUNK sich von allen Regeln befreien, um ihre gute Laune zu verbreiten. Unter der Leitung von Zonk, dem Meister der Schreiberei, werden sie Ihnen zeigen, dass die FUNK-Schreiberlinge keine Faulenzer sind. Machen Sie sich darauf gefasst, dass sie Sie zum Schwitzen bringen werden! Git down!!!

> Akira & Der Sabbat.

Akira & Le Sabbat entzieht sich jeglicher Genredefinition. Ein queerer Wirbelwind, der Rap, Rock, Techno und Elektro vermischt? Die sechs Mitglieder dieses außergewöhnlichen Kollektivs gehen mit geballten Fäusten an ihre Zwanziger heran und verwandeln ihre Wut in ein frenetisches Bedürfnis nach Tanz, Trance und Worten, die wie Pflastersteine knallen. Sie sprechen übrigens nicht von Konzerten, sondern von Treffen.

> Xavier Polycarpe.

Xavier Polycarpe möchte das, was seit einiger Zeit in ihm heranreift, zur Entfaltung bringen. Ein Soloprojekt, eine neue Seite seiner musikalischen Geschichte, die er auch auf der Bühne zum Leben erwecken möchte, um die sonnige und fiebrige Energie, die ihn in jedem seiner Projekte antreibt, zu sehen und zu hören. Diese Projekte haben Xavier dazu gebracht, einen ganz eigenen, organischen, lebendigen, rohen und melodischen Sound zu kreieren.

Feiern Sie ein Weihnachtsfest der besonderen Art im Normandy!

Mise à jour le 2023-11-08 par Attitude Manche