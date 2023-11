Atelier > Noël Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 17 décembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Après une visite enchantée du musée d’art et d’histoire, les enfants décoreront leurs ornements de Noël.

Pensez à réserver !

Droit d’entrée + 2€.

2023-12-17 15:00:00 fin : 2023-12-17 . .

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



After an enchanting visit to the Museum of Art and History, children will decorate their Christmas ornaments.

Don’t forget to book!

Admission + 2?

Tras una encantadora visita al Museo de Arte e Historia, los niños decorarán sus adornos navideños.

¡No olvide reservar!

Entrada + 2?

Nach einem zauberhaften Besuch des Museums für Kunst und Geschichte werden die Kinder ihren Weihnachtsschmuck verzieren.

Denken Sie an eine Reservierung!

Eintrittsgebühr + 2?

Mise à jour le 2023-11-10 par Attitude Manche