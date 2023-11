Lecture spectacle > « L’arbre de Noël » Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 10 décembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 10 décembre prochain à la médiathèque « La Source » de Saint-Lô pour la lecture/spectacle « L’arbre de Noël » par les « Hauts parleurs ».

Pensez à réserver !.

2023-12-10 15:30:00 fin : 2023-12-10 . .

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on December 10 at the « La Source » media library in Saint-Lô for the reading/show « L’arbre de Noël » by the « Hauts parleurs ».

Don’t forget to book!

Únase a nosotros el 10 de diciembre en la biblioteca multimedia « La Source » de Saint-Lô para asistir a la lectura-espectáculo « L’arbre de Noël » (El árbol de Navidad) a cargo de los « Hauts parleurs ».

No olvide reservar

Treffpunkt am 10. Dezember in der Mediathek « La Source » in Saint-Lô für die Lesung/Show « L’arbre de Noël » von den « Hauts parleurs ».

Denken Sie an eine Reservierung!

Mise à jour le 2023-11-08 par Attitude Manche