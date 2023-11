Goûter vinyles Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 9 décembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 9 décembre prochain à la médiathèque « La Source » de Saint-Lô pour un atelier « Goûter vinyles » .

Après avoir disparu dans les années 80, le disque vinyle fait un retour triomphal et la médiathèque vous propose désormais d’en emprunter à domicile. Damien vous invite à découvrir ses coups de cœur et à en entendre des extraits.

Venez aussi avec les vôtres pour partager vos disques fétiches !.

2023-12-09 16:00:00 fin : 2023-12-09 . .

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on December 9 at the « La Source » media library in Saint-Lô for a « Vinyl snack » workshop.

After disappearing in the 80s, vinyl records are making a triumphant comeback, and the media library is now offering you the chance to borrow some at home. Damien invites you to discover his favorites and listen to excerpts.

Bring your own and share your favorite records!

Únase a nosotros el 9 de diciembre en la biblioteca multimedia « La Source » de Saint-Lô para participar en un taller de « Bocadillos de vinilo ».

Después de desaparecer en los años 80, los discos de vinilo vuelven triunfantes, y la mediateca te ofrece ahora la posibilidad de llevártelos prestados a casa. Damien le invita a descubrir sus favoritos y a escuchar algunas muestras.

¡Y traiga los suyos para compartir sus discos favoritos!

Am 9. Dezember findet in der Mediathek « La Source » in Saint-Lô ein Workshop « Goûter vinyles » statt.

Nachdem sie in den 80er Jahren verschwunden war, feiert die Vinylschallplatte ein triumphales Comeback und die Mediathek bietet Ihnen nun die Möglichkeit, sie nach Hause auszuleihen. Damien lädt Sie ein, seine Lieblingsstücke zu entdecken und zu hören.

Bringen Sie auch Ihre eigenen mit, um Ihre Lieblingsplatten zu teilen!

Mise à jour le 2023-11-08 par Attitude Manche