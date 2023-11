Après-midi jeux de société Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 8 décembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 8 décembre prochain à la médiathèque « La Source » de Saint-Lô pour un après-midi dédié aux jeux de société.

Triominos, Trivial Pursuit, Texto, Timeline…

Venez (re)découvrir ces jeux de société et passer un moment convivial à la médiathèque.

Pensez à réserver !.

2023-12-08 14:30:00 fin : 2023-12-08 . .

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on December 8 at Saint-Lô’s « La Source » media library for an afternoon dedicated to board games.

Triominos, Trivial Pursuit, Texto, Timeline…

Come and (re)discover these board games and spend a convivial moment at the media library.

Don’t forget to book!

Únase a nosotros el 8 de diciembre en la biblioteca multimedia La Source de Saint-Lô para una tarde de juegos de mesa.

Triominos, Trivial Pursuit, Texto, Timeline…

Venga a (re)descubrir estos juegos de mesa y páselo en grande en la mediateca.

¡No olvides reservar!

Treffen Sie sich am 8. Dezember in der Mediathek « La Source » in Saint-Lô zu einem Nachmittag, der den Gesellschaftsspielen gewidmet ist.

Triominos, Trivial Pursuit, Texto, Timeline…

Entdecken Sie diese Gesellschaftsspiele (wieder) und verbringen Sie einen geselligen Moment in der Mediathek.

Denken Sie an eine Reservierung!

Mise à jour le 2023-11-08 par Attitude Manche