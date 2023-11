3 p’tits chats Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 7 décembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 7 décembre prochain à la médiathèque « La Source » de Saint-Lô pour un moment dédié aux enfants de 0 à 3 ans.

Au programme : Histoires, comptines et jeux de doigts

« Domino, le chien marionnette, nous entraine à la découverte, de ses amis animaux. Une rencontre pleine de malice, de tendresse et de surprises. »

Pensez à réserver !

Session à 9h30 et à 10h15.

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . .

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on December 7 at Saint-Lô’s « La Source » media library for a special event for children aged 0-3.

On the program: Stories, nursery rhymes and finger games

« Domino, the puppet dog, takes us on a journey of discovery with his animal friends. A meeting full of mischief, tenderness and surprises. »

Don’t forget to book!

Sessions at 9:30 and 10:15 a.m

Únase a nosotros el 7 de diciembre en la biblioteca multimedia La Source de Saint-Lô para asistir a un acto especial para niños de 0 a 3 años.

En el programa: cuentos, canciones infantiles y juegos de dedos

« Domino, el perro marioneta, nos lleva a descubrir a sus amigos animales. Un encuentro lleno de travesuras, ternura y sorpresas »

¡No olvide reservar!

Sesiones a las 9h30 y a las 10h15

Treffen Sie sich am 7. Dezember in der Mediathek « La Source » in Saint-Lô zu einem Moment, der den Kindern von 0 bis 3 Jahren gewidmet ist.

Auf dem Programm: Geschichten, Reime und Fingerspiele

« Domino, der Marionettenhund, nimmt uns mit auf eine Entdeckungsreise zu seinen tierischen Freunden. Eine Begegnung voller Schalk, Zärtlichkeit und Überraschungen »

Denken Sie an eine Reservierung!

Sitzung um 9.30 Uhr und um 10.15 Uhr

Mise à jour le 2023-11-08 par Attitude Manche