Visite Flash> « Archéo, une expo à creuser » Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 3 décembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 3 décembre prochain au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, pour une visite guidée flash dédiée à l’exposition « Archéo, une expo à creuser ».

Départs : 15h – 16h.

Durée : 30 minutes – Entrée libre.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on December 3 at the Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, for a flash guided tour of the « Archéo, une expo à creuser » exhibition.

Departures: 3pm – 4pm.

Duration: 30 minutes – Free admission

Únase a nosotros el 3 de diciembre en el Museo de Arte e Historia de Saint-Lô para una visita guiada a la exposición « Archéo, une expo à creuser ».

Salidas: 15:00 – 16:00 h.

Duración: 30 minutos – Entrada gratuita

Am 3. Dezember findet im Museum für Kunst und Geschichte in Saint-Lô eine Flash-Führung zur Ausstellung « Archéo, une expo à creuser » (Archäologie, eine Ausstellung zum Graben) statt.

Abfahrt: 15.00 Uhr – 16.00 Uhr.

Dauer: 30 Minuten – Freier Eintritt

