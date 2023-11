Conférence > « Le plaisir de cuisiner et de bien manger » – Avec Mickäel Marion Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 2 décembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 2 décembre prochain à l’auditorium de la médiathèque « La Source » de Saint-Lô pour assister à conférence « Le plaisir de cuisiner et de bien manger » avec Mickäel Marion, le chef étoilé du restaurant « L’Intuition ».

Entrée libre..

2023-12-02 16:30:00 fin : 2023-12-02 . .

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on December 2 in the auditorium of Saint-Lô’s « La Source » media library for a lecture on « The pleasure of cooking and eating well » by Mickäel Marion, the Michelin-starred chef of the « L’Intuition » restaurant.

Free admission.

Únase a nosotros el 2 de diciembre en el auditorio de la mediateca « La Source » de Saint-Lô para asistir a una charla sobre « El placer de cocinar y comer bien » con Mickäel Marion, chef con una estrella Michelin del restaurante « L’Intuition ».

Entrada gratuita.

Am 2. Dezember findet im Auditorium der Mediathek « La Source » in Saint-Lô ein Vortrag mit Mickäel Marion, dem Sternekoch des Restaurants « L’Intuition », zum Thema « Die Freude am Kochen und am guten Essen » statt.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-11-10 par Attitude Manche