Les racontines Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 29 novembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 29 novembre prochain à la médiathèque « La Source » de Saint-Lô pour assister aux « Racontines », un moment dédié aux enfants (À partir de 2ans).

« Je nage dans la mer

je nage à l’envers et puis à l’endroit

et, au fond, je vois… Qu’est-ce que je vois ? »

Pour le savoir, plongez avec nous dans les histoires et les comptines !

Pensez à réserver !

Durée 35 minutes – Session à 10h et à 11h.

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . .

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on November 29 at Saint-Lô’s « La Source » media library for « Racontines », a special event for children (aged 2 and over).

« I swim in the sea

i swim backwards and then forwards

and, at the bottom, I see? What do I see? »

To find out, dive into the stories and rhymes with us!

Don’t forget to book!

Duration 35 minutes – Sessions at 10 and 11 a.m

Únase a nosotros el 29 de noviembre en la biblioteca multimedia « La Source » de Saint-Lô para asistir a « Racontines », un evento especial para niños a partir de 2 años.

« Nado en el mar

nado hacia atrás y luego hacia delante

y en el fondo veo.. ¿Qué veo? »

Para averiguarlo, ¡acompáñanos en nuestros cuentos y rimas!

¡No olvides reservar!

Duración 35 minutos – Sesiones a las 10h y a las 11h

Am 29. November findet in der Mediathek « La Source » in Saint-Lô die Veranstaltung « Racontines » statt, die speziell für Kinder (ab 2 Jahren) gedacht ist.

« Ich schwimme im Meer

ich schwimme rückwärts und dann wieder vorwärts

und auf dem Grund sehe ich? Was sehe ich? »

Um das herauszufinden, tauchen Sie mit uns in die Geschichten und Reime ein!

Denken Sie an eine Reservierung!

Dauer 35 Minuten – Sitzung um 10 Uhr und um 11 Uhr

Mise à jour le 2023-11-08 par Attitude Manche