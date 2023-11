Rencontre avec Muriel Zürcher, écrivaine Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 22 novembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 22 novembre prochain à la médiathèque « La Source » de Saint-Lô pour une rencontre avec l’écrivaine Muriel Zürcher.

« Muriel Zürcher a exercé le métier de psychomotricienne avant de reprendre des études pour devenir DRH dans des centres hospitaliers.

Depuis quelques années, elle s’est lancée dans l’écriture. Elle écrit des albums, des romans, des documentaires et des livres d’activités à la fois pour la presse jeunesse et l’édition.

Elle a plusieurs dizaines d’ouvrages publiés à son actif et a reçu plusieurs prix de littérature.

Elle est l’invitée de la médiathèque entre le 20 et le 24 novembre et rencontrera des élèves de CM et des collégiens de 4ème.

Elle nous fera découvrir comment on fabrique un livre sur les sciences pour les plus jeunes, et comment parler sciences aux enfants. Venez découvrir la grande variété de ses livres ! ».

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on November 22 at Saint-Lô’s « La Source » media library for a meeting with writer Muriel Zürcher.

« Muriel Zürcher worked as a psychomotrician before going back to school to become an HR manager in a hospital.

For several years now, she has been writing. She writes albums, novels, documentaries and activity books for both children’s magazines and publishers.

She has dozens of published works to her credit, and has won several literary awards.

She is a guest at the media library between November 20 and 24, and will be meeting CM pupils and 4ème schoolchildren.

She will show us how to create a book on science for the very young, and how to talk to children about science. Come and discover the wide variety of her books! »

Únase a nosotros el 22 de noviembre en la mediateca « La Source » de Saint-Lô para un encuentro con la escritora Muriel Zürcher.

« Muriel Zürcher trabajó como psicomotricista antes de volver a estudiar para convertirse en directora de recursos humanos en un hospital.

Desde hace algunos años se dedica a escribir. Escribe álbumes, novelas, documentales y libros de actividades tanto para la prensa infantil como para editoriales.

Tiene varias decenas de obras publicadas y ha ganado varios premios literarios.

Del 20 al 24 de noviembre estará presente en la mediateca, donde se reunirá con los alumnos de las clases CM y 4ème.

Nos enseñará cómo hacer un libro de ciencia para los más pequeños y cómo hablar de ciencia a los niños. Venga a descubrir su amplia gama de libros

Treffen Sie sich am 22. November in der Mediathek « La Source » in Saint-Lô mit der Schriftstellerin Muriel Zürcher.

« Muriel Zürcher hat den Beruf der Psychomotorikerin ausgeübt, bevor sie erneut studierte, um Personalchefin in Krankenhauszentren zu werden.

Seit einigen Jahren beschäftigt sie sich mit dem Schreiben. Sie schreibt Alben, Romane, Dokumentarfilme und Aktivitätsbücher sowohl für die Jugendpresse als auch für Verlage.

Sie hat mehrere Dutzend veröffentlichte Werke vorzuweisen und wurde mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnet.

Sie ist zwischen dem 20. und 24. November in der Mediathek zu Gast und trifft sich mit Schülern der CM und der Collégiens der 4.

Sie wird uns zeigen, wie man ein Buch über Wissenschaft für die Jüngsten herstellt und wie man mit Kindern über Wissenschaft spricht. Kommen Sie und entdecken Sie die große Vielfalt ihrer Bücher »!

