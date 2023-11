Visite guidée > « La Normandie du XIXe siècle » Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 19 novembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 19 novembre prochain au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, pour la visite guidée « La Normandie du XIXe siècle ».

À travers les salles du musée, partez pour une balade historique et artistique pour appréhender la vie en Normandie au 18e siècle..

Réservation au 02.33.72.52.55 ou à musee@saint-lo.fr.

2023-11-19 15:00:00

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us at Saint-Lô’s Musée d’art et d’histoire on November 19 for a guided tour of « 19th-century Normandy ».

Take a historical and artistic stroll through the museum’s halls, and learn more about life in 18th-century Normandy…

Bookings on 02.33.72.52.55 or musee@saint-lo.fr

Únase a nosotros el 19 de noviembre en el Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô para una visita guiada a la « Normandía del siglo XIX ».

Pasee por las salas del museo y descubra la historia y el arte de la vida en la Normandía del siglo XVIII….

Reservas en el 02.33.72.52.55 o en musee@saint-lo.fr

Am 19. November findet im Museum für Kunst und Geschichte in Saint-Lô die Führung « Die Normandie des 19. Jahrhunderts » statt.

Begeben Sie sich auf einen historischen und künstlerischen Spaziergang durch die Säle des Museums, um das Leben in der Normandie im 18.

Reservierung unter 02.33.72.52.55 oder musee@saint-lo.fr

