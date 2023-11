Rendez-vous avec Georges ! Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 18 novembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 18 novembre prochain à la médiathèque « La Source » de Saint-Lô pour un moment « histoires et jeux » dédié aux enfants de 7 à 11 ans.

Ne ratez pas ce rendez-vous, autour de la revue pour enfants Georges : vous y verrez Marcel le chat parler avec un titan de Vorombe et se retrouver face à son ancêtre le smilodon !! Avec un peu de chance, il vous sera possible d’interviewer en direct Marcel, la star de l’histoire…

La lecture est suivie d’un temps de jeux et d’activités manuelles.

Pensez à réserver !.

2023-11-18 14:30:00 fin : 2023-11-18 . .

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on November 18 at Saint-Lô’s « La Source » media library for a « stories and games » event for children aged 7 to 11.

Don’t miss this rendez-vous, based on the children’s magazine Georges: you’ll see Marcel the cat talking to a Vorombe titan and coming face to face with his ancestor the smilodon! With a bit of luck, you’ll be able to interview Marcel, the star of the story, live?

The reading is followed by games and crafts.

Don’t forget to book!

Únase a nosotros el 18 de noviembre en la biblioteca multimedia « La Source » de Saint-Lô para una sesión de « cuentos y juegos » para niños de 7 a 11 años.

No se pierda este evento, basado en la revista infantil Georges: ¡verá al gato Marcel hablar con un titán Vorombe y encontrarse cara a cara con su antepasado el smilodon! Si tiene suerte, podrá entrevistar en directo a Marcel, el protagonista de la historia..

Tras la lectura, juegos y manualidades.

¡No olvides reservar!

Am 18. November findet in der Mediathek « La Source » in Saint-Lô eine Veranstaltung mit « Geschichten und Spielen » für Kinder von 7 bis 11 Jahren statt.

Verpassen Sie nicht diesen Termin rund um die Kinderzeitschrift Georges: Sie werden sehen, wie Marcel, der Kater, mit einem Vorombe-Titanen spricht und sich mit seinem Vorfahren, dem Smilodon, konfrontiert sieht! Mit etwas Glück können Sie Marcel, den Star der Geschichte, live interviewen?

Im Anschluss an die Lesung gibt es Zeit zum Spielen und Basteln.

Denken Sie an eine Reservierung!

Mise à jour le 2023-11-08 par Attitude Manche