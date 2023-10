Atelier > Boogie woogie… Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 3 novembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Le musée d’art et d’histoire de Saint-Lô donne rendez-vous aux enfants de 3 à 6ans pour l’atelier « Boogie woogie ».

Une visite pour un premier éveil sensible au musée où les sculptures dévoilent aux enfants le corps humain, avant que les petits artistes s’emparent de la terre pour modeler leurs formes.

Activités pour les 3-6ans / Durée : 45min.

2023-11-03 11:00:00

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



The Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô invites children aged 3 to 6 to a « Boogie woogie » workshop.

A visit to the museum is the first sensitive awakening, with sculptures revealing the human body to children, before the little artists get to grips with clay to model their forms.

Activities for 3-6 year-olds / Duration: 45min

El Museo de Arte e Historia de Saint-Lô organiza un taller de « Boogie woogie » para niños de 3 a 6 años.

Se trata de una visita al museo donde las esculturas descubren a los niños el cuerpo humano, antes de que los pequeños artistas tomen la arcilla para modelar sus propias formas.

Actividades para niños de 3 a 6 años / Duración: 45min

Das Museum für Kunst und Geschichte in Saint-Lô lädt Kinder von 3 bis 6 Jahren zum Workshop « Boogie Woogie » ein.

Ein Besuch für ein erstes sensibles Erwachen im Museum, wo die Skulpturen den Kindern den menschlichen Körper enthüllen, bevor die kleinen Künstler sich der Erde bemächtigen, um ihre Formen zu modellieren.

Aktivitäten für Kinder von 3-6 Jahren / Dauer: 45min

