Visite > La nourriture dans l’art Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 29 octobre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 29 octobre prochain au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô pour une visite guidée dédiée à la nourriture dans l’art.

Dans une visite sensorielle pour petits et grands, le musée vous fait voyager vers les parfums, les saveurs et les arts de la table à travers ses collections.

Sur inscription – Places limitées.

2023-10-29 15:00:00 fin : 2023-10-29 . .

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on October 29 at Saint-Lô’s Musée d’art et d’histoire for a guided tour of food in art.

In a sensory tour for young and old alike, the museum takes you on a journey through its collections, exploring perfumes, flavors and the art of the table.

Registration required – Places limited

Únase a nosotros el 29 de octubre en el Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô para una visita guiada sobre la comida en el arte.

En un recorrido sensorial para grandes y pequeños, el museo le hará viajar a través de sus colecciones de perfumes, sabores y vajillas.

Inscripción obligatoria – Plazas limitadas

Treffen Sie sich am 29. Oktober im Museum für Kunst und Geschichte in Saint-Lô zu einer Führung, die dem Thema Essen in der Kunst gewidmet ist.

In einer sinnlichen Führung für Groß und Klein nimmt Sie das Museum mit auf eine Reise zu Düften, Geschmäckern und Tischkultur durch seine Sammlungen.

Nach Anmeldung – Begrenzte Plätze

