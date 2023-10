Rencontre d’auteurs Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 27 octobre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Deux auteurs originaires de Saint-lô : Guillaume Marie et Samuel Deshayes font paraître un récit écrit à 4 mains aux éditions Lanskine. « La fin du monde », un chant poétique, apocalyptique (mais réjouissant !).

Samuel Deshayes est professur de Lettres modernes dans le Calvados, Guillaume Marie est journaliste à Paris.

Rendez-vous à la médiathèque de Saint-Lô, le vendredi 27 octobre à 20h30..

2023-10-27 20:30:00 fin : 2023-10-27 . .

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Two authors from Saint-lô, Guillaume Marie and Samuel Deshayes, have published a story written by 4 hands, published by Lanskine. « La fin du monde », a poetic, apocalyptic (but uplifting!) song.

Samuel Deshayes is a teacher of modern literature in Calvados, while Guillaume Marie is a journalist in Paris.

Rendezvous at the Saint-Lô media library, Friday October 27 at 8.30pm.

Dos autores de Saint-lô, Guillaume Marie y Samuel Deshayes, han publicado un cuento escrito a 4 manos, editado por Lanskine. « La fin du monde » (El fin del mundo) es un canto poético y apocalíptico (¡pero edificante!).

Samuel Deshayes es profesor de literatura moderna en Calvados, mientras que Guillaume Marie es periodista en París.

Acuda a la mediateca de Saint-Lô el viernes 27 de octubre a las 20.30 h.

Zwei Autoren aus Saint-Lô: Guillaume Marie und Samuel Deshayes veröffentlichen im Lanskine-Verlag eine zu vier Händen geschriebene Erzählung. « La fin du monde » (Das Ende der Welt) ist ein poetischer, apokalyptischer (aber erfreulicher!) Gesang.

Samuel Deshayes ist Lehrer für moderne Literatur im Calvados, Guillaume Marie ist Journalist in Paris.

Treffpunkt in der Mediathek von Saint-Lô am Freitag, den 27. Oktober um 20.30 Uhr.

