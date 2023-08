Visite guidée > « Une histoire de bijoux » Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 22 octobre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 22 octobre prochain au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, pour la visite guidée « Une histoire de bijoux ». Venez retracer l’histoire du bijou dans une visite scintillante.

Réservation au 02.33.72.52.55 ou à musee@saint-lo.fr.

Droit d’entrée + 2€.

2023-10-22 15:00:00 fin : 2023-10-22 . .

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on October 22 at the Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, for the guided tour « Une histoire de bijoux ». Come and retrace the history of jewelry in a sparkling tour.

Reservations on 02.33.72.52.55 or musee@saint-lo.fr.

Admission + 2?

Únase a nosotros el 22 de octubre en el Museo de Arte e Historia de Saint-Lô para una visita guiada titulada « Historia de la joyería ». Venga a recorrer la historia de la joyería en una visita chispeante.

Reserve en el 02.33.72.52.55 o en musee@saint-lo.fr.

Entrada + 2?

Treffen Sie sich am 22. Oktober im Museum für Kunst und Geschichte in Saint-Lô zur Führung « Eine Geschichte des Schmucks ». Verfolgen Sie die Geschichte des Schmucks in einer glitzernden Führung.

Reservierung unter 02.33.72.52.55 oder musee@saint-lo.fr.

Eintrittsgebühr + 2?

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche