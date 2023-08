Conférence « portraits de femmes, peinture d’une époque » Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 21 octobre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 21 octobre prochain à la médiathèque « La Source » de Saint-Lô pour assister à conférence « portraits de femmes, peinture d’une époque ».

Dans la correspondance d’Octave et de Valérie Feuillet.

Pensez à réserver !.

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on October 21 at Saint-Lô’s « La Source » media library for a lecture on « Portraits of women, painting an era ».

In the correspondence of Octave and Valérie Feuillet.

Don’t forget to book!

Únase a nosotros el 21 de octubre en la mediateca « La Source » de Saint-Lô para asistir a una charla titulada « Retratos de mujeres, pinturas de una época ».

En la correspondencia de Octave y Valérie Feuillet.

¡No olvide reservar!

Am 21. Oktober findet in der Mediathek « La Source » in Saint-Lô ein Vortrag zum Thema « Frauenporträts, Gemälde einer Epoche » statt.

In der Korrespondenz von Octave und Valérie Feuillet.

Denken Sie an eine Reservierung!

