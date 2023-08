Atelier > « Dans les pas des Pré-impressionnistes » Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 8 octobre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 8 octobre prochain au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, pour l’atelier « Dans les pas des Pré-impressionnistes ».

Réservation au 02.33.72.52.55 ou à musee@saint-lo.fr.

À partir de 3 ans.

2023-10-08 15:00:00 fin : 2023-10-08 . .

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on October 8 at the Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, for the « In the footsteps of the Pre-Impressionists » workshop.

Bookings on 02.33.72.52.55 or musee@saint-lo.fr.

Ages 3 and up

Únase a nosotros el 8 de octubre en el Museo de Arte e Historia de Saint-Lô para el taller « Tras las huellas de los Preimpresionistas ».

Reservas en el 02.33.72.52.55 o en musee@saint-lo.fr.

A partir de 3 años

Wir treffen uns am 8. Oktober im Museum für Kunst und Geschichte in Saint-Lô zum Workshop « Dans les pas des Pré-impressionnistes » (In den Fußstapfen der Präimpressionisten).

Reservierung unter 02.33.72.52.55 oder musee@saint-lo.fr.

Ab 3 Jahren

