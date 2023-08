En avant la musique ! Avec Yannick Hervé Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 7 octobre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 7 octobre prochain à la médiathèque « La Source » de Saint-Lô pour une animation musicale en compagnie de l’artiste Yannick Hervé.

A 16h : Musique des Petits : Monsieur Ya invite les petits et leurs parents à vivre un moment de musique original. Au travers de ses créations et de reprises du répertoire traditionnel et actuel, il vous invite à chanter, jouer, danser. Cette rencontre est aussi l’occasion de découvrir les instruments qui calment et ceux qui font danser. Ouvert aux enfants de 0 à 5 ans et à leurs parents.

A 16h 30 : Musique en Famille : Véritable spectacle participatif, on rit, on chante, on bouge et on joue en traversant des répertoires appartenant aux uns et aux autres. Petits et grands, enfants, parents et grands-parents profiterez d’un moment passé ensemble en musique avec un Monsieur Ya enjoué. Ce sera également l’occasion de découvrir et peut-être de pratiquer des instruments.

Pour les enfants de 0 à 5 ans avec leurs parents.

Pensez à réserver !.

2023-10-07 16:00:00

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on October 7 at Saint-Lô’s « La Source » media library for a musical performance by artist Yannick Hervé.

At 4pm:? Musique des Petits: Monsieur Ya invites little ones and their parents to enjoy an original musical experience. Through his own creations and covers of traditional and contemporary repertoire, he invites you to sing, play and dance. This encounter is also an opportunity to discover the instruments that calm and those that make you dance. Open to children aged 0 to 5 and their parents…?

At 4:30 pm: Family Music: A truly participatory show, we laugh, sing, move and play our way through repertoires that belong to us all. Young and old, children, parents and grandparents will enjoy a moment spent together in music with a playful Mr. Ya. It will also be an opportunity to discover and perhaps practice instruments..

For children aged 0 to 5 and their parents.

Don’t forget to book!

Únase a nosotros el 7 de octubre en la biblioteca multimedia La Source de Saint-Lô para asistir a una actuación musical del artista Yannick Hervé.

A las 16.00 horas:? Música para los más pequeños: el Sr. Ya invita a los más pequeños y a sus padres a disfrutar de una experiencia musical original. A través de creaciones propias y versiones de repertorio tradicional y contemporáneo, les invita a cantar, tocar y bailar. Este encuentro es también una oportunidad para descubrir los instrumentos que calman y los que hacen bailar. Abierto a niños de 0 a 5 años y a sus padres…?

A las 16.30 h: Música en familia: un espectáculo realmente participativo, riendo, cantando, moviéndose y jugando a través de repertorios que son de todos. Grandes y pequeños, niños, padres y abuelos disfrutarán de un momento musical junto a un alegre Sr. Ya. También será una oportunidad para descubrir y tal vez practicar instrumentos..

Para niños de 0 a 5 años y sus padres.

¡No olvide reservar!

Treffen Sie sich am 7. Oktober in der Mediathek « La Source » in Saint-Lô zu einer musikalischen Unterhaltung mit dem Künstler Yannick Hervé.

Um 16 Uhr:? Musique des Petits: Monsieur Ya lädt die Kleinen und ihre Eltern ein, einen originellen musikalischen Moment zu erleben. Mit seinen eigenen Kreationen und Coverversionen des traditionellen und aktuellen Repertoires lädt er Sie zum Singen, Spielen und Tanzen ein. Diese Begegnung ist auch eine Gelegenheit, die Instrumente zu entdecken, die beruhigen und die, die zum Tanzen anregen. Für Kinder von 0 bis 5 Jahren und ihre Eltern

16:30 Uhr: Musik in der Familie: Ein echtes Mitmachspektakel, bei dem gelacht, gesungen, sich bewegt und gespielt wird, während man sich durch die Repertoires der einen und der anderen bewegt. Groß und Klein, Kinder, Eltern und Großeltern genießen einen gemeinsamen musikalischen Moment mit einem fröhlichen Herrn Ya. Es wird auch eine Gelegenheit sein, Instrumente zu entdecken und vielleicht sogar zu üben

Für Kinder von 0 bis 5 Jahren mit ihren Eltern.

Denken Sie an eine Reservierung!

Mise à jour le 2023-08-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche