Visite Flash> Collections permanentes Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 1 octobre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 1 octobre prochain au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, pour une visite guidée flash dédiée aux collections permanentes.

Départs : 15h – 16h – 17h.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on October 1 at Saint-Lô’s Musée d’Art et d’Histoire for a flash guided tour of the permanent collections.

Departures: 3pm – 4pm – 5pm

Únase a nosotros el 1 de octubre en el Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô para una visita guiada flash a las colecciones permanentes.

Salidas: 15.00 h – 16.00 h – 17.00 h

Treffen Sie sich am 1. Oktober im Museum für Kunst und Geschichte in Saint-Lô zu einer Flash-Führung, die den ständigen Sammlungen gewidmet ist.

Abfahrt: 15 Uhr – 16 Uhr – 17 Uhr

Mise à jour le 2023-08-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche