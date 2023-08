Conférence magique de Rémi David Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 27 septembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 27 septembre prochain à la médiathèque « La Source » de Saint-Lô pour assister à conférence magique de Rémi David.

Rémi David, président du Prix Jean Follain 2023 est à la fois écrivain et magicien. À partir de son livre Philosophie de la magie, publié chez Autrement en 2017, Rémi David propose, avec cette conférence spectacle, une plongée dans l’univers de la prestidigitation.

Il mène une réflexion sur ce qu’est la magie et sensibilise aux techniques de manipulation utilisées par les médias, la publicité, la sphère politique.

Pensez à réserver !.

2023-09-27 18:30:00 fin : 2023-09-27 . .

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on September 27 at Saint-Lô’s « La Source » media library for Rémi David’s magical lecture.

Rémi David, president of the Prix Jean Follain 2023, is both a writer and a magician. Based on his book Philosophie de la magie, published by Autrement in 2017, Rémi David?s lecture-show offers an insight into the world of prestidigitation.

He reflects on what magic is, and raises awareness of the manipulative techniques used by the media, advertising and politics.

Don’t forget to book!

Acompañe a Rémi David el 27 de septiembre en la biblioteca multimedia La Source de Saint-Lô para una conferencia mágica.

Rémi David, presidente del Premio Jean Follain 2023, es a la vez escritor y mago. Basada en su libro Philosophie de la magie (Filosofía de la magia), publicado por Autrement en 2017, la conferencia-espectáculo de Rémi David ofrece una visión del mundo de la prestidigitación.

Explora el sentido de la magia y sensibiliza sobre las técnicas de manipulación utilizadas por los medios de comunicación, la publicidad y la política.

¡No olvide reservar!

Am 27. September findet in der Mediathek « La Source » in Saint-Lô ein magischer Vortrag von Rémi David statt.

Rémi David, Präsident des Jean-Follain-Preises 2023, ist sowohl Schriftsteller als auch Zauberer. Ausgehend von seinem Buch Philosophie de la magie,?das 2017 bei Autrement erschienen ist, bietet Rémi David mit dieser Lecture Show einen Einblick in die Welt der Zauberei.

Er führt eine Reflexion darüber an, was Magie ist, und sensibilisiert für die Manipulationstechniken, die von den Medien, der Werbung und der politischen Sphäre verwendet werden.

Denken Sie an eine Reservierung!

