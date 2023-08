Visite guidée > « Sur les traces du Saint-Lô médiéval » Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 24 septembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 24 septembre prochain au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, pour la visite guidée « Sur les traces du Saint-Lô médiéval ».

Découvrez le Saint-Lô du Moyen-âge et le vestiges architecturaux, économiques et artistiques qu’il en subsiste

Réservation au 02.33.72.52.55 ou à musee@saint-lo.fr.

Droit d’entrée + 2€.

2023-09-24 15:00:00 fin : 2023-09-24 . .

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on September 24 at Saint-Lô’s Musée d’art et d’histoire for a guided tour of « On the trail of medieval Saint-Lô ».

Discover the Saint-Lô of the Middle Ages and the architectural, economic and artistic vestiges that remain

Reservations on 02.33.72.52.55 or musee@saint-lo.fr.

Admission fee + 2?

Únase a nosotros el 24 de septiembre en el Museo de Arte e Historia de Saint-Lô para la visita guiada « Tras las huellas del Saint-Lô medieval ».

Descubra el Saint-Lô de la Edad Media y los vestigios arquitectónicos, económicos y artísticos que se conservan

Reservas en el 02.33.72.52.55 o en musee@saint-lo.fr.

Entrada + 2?

Treffen Sie sich am 24. September im Museum für Kunst und Geschichte in Saint-Lô zur Führung « Auf den Spuren des mittelalterlichen Saint-Lô ».

Entdecken Sie das Saint-Lô des Mittelalters und die architektonischen, wirtschaftlichen und künstlerischen Überreste, die davon übrig geblieben sind

Reservierung unter 02.33.72.52.55 oder musee@saint-lo.fr.

Eintrittsgebühr + 2?

Mise à jour le 2023-08-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche