JEP2023 > Visite guidée de la salle « Le Normandy » Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 16 septembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, rendez-vous le 16 septembre prochain à la salle « Le Normandy », pour assister à une visite guidée de ce lieu.

Venez découvrir ou redécouvrir un élément fort du patrimoine saint-lois permettant de retracer deux siècles de notre Histoire et pourquoi pas, évoquer ensemble le futur de ce lieu d’exception.

Le bâtiment voit le jour au XIXe s., sur décision de Napoléon Ier. D’abord manège à chevaux dépendant du Haras de Saint-Lô, le lieu fait partie des rares bâtiments épargnés par les bombardements de 1944. Prison, salle polyvalente ou encore cinéma c’est finalement en 1990 qu’il sera dédié aux musiques actuelles.

Des éléments du XIXe s. sont encore visibles au Normandy. Aujourd’hui, on peut encore observer les corniches et les contreforts extérieurs mais aussi la silhouette peinte des anciennes fenêtres. A l’intérieur, on peut voir l’ensemble de la charpente historique en bois avec ses roues à charrette apparentes ou encore les moulures… Du cinéma, il ne reste que la fenêtre de projection qui aujourd’hui permet d’observer la salle depuis les bureaux. En 1999, des travaux d’aménagement et de rénovation du Normandy en font un édifice composé d’une salle de 900 places, de trois loges, d’un local de répétition, de bureaux, d’un espace restauration et de locaux de stockages..

2023-09-16 14:30:00 fin : 2023-09-16 17:30:00. .

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



As part of the European Heritage Days, join us on September 16 for a guided tour of « Le Normandy ».

Come and discover or rediscover a key part of St-Lawrence’s heritage, enabling us to retrace two centuries of our history, and why not talk together about the future of this exceptional site.

The building was built in the 19th century, on the orders of Napoleon I. Initially a riding school belonging to the Haras de Saint-Lô, it was one of the few buildings to escape the bombardments of 1944. Prison, multi-purpose hall and cinema, it was finally dedicated to contemporary music in 1990.

Elements of the 19th century can still be seen at Normandy. Today, you can still see the cornices and buttresses on the outside, as well as the painted silhouette of the old windows. Inside, you can see the entire historic wooden framework, with its exposed cartwheels and moldings… All that remains of the cinema is the projection window, which can now be viewed from the offices. In 1999, the Normandy was refurbished to create a building with a 900-seat auditorium, three dressing rooms, a rehearsal space, offices, a catering area and storage facilities.

Como parte de las Jornadas Europeas del Patrimonio, acompáñenos el 16 de septiembre en una visita guiada a Le Normandy.

Venga a descubrir o redescubrir una parte clave del patrimonio de San Loup, lo que nos permitirá recorrer dos siglos de nuestra historia y, por qué no, debatir juntos sobre el futuro de este lugar excepcional.

El edificio fue construido en el siglo XIX por orden de Napoleón I. Inicialmente picadero de la yeguada de Saint-Lô, fue uno de los pocos edificios que escapó a los bombardeos de 1944. Tras ser utilizado como prisión, sala polivalente y cine, fue finalmente dedicado a la música contemporánea en 1990.

En Normandía aún pueden verse elementos del siglo XIX. Todavía se pueden ver las cornisas y los contrafuertes exteriores, así como la silueta pintada de las antiguas ventanas. En el interior, se puede ver todo el entramado histórico de madera con sus volutas y molduras a la vista… Del cine sólo queda la ventana de proyección, que ahora puede verse desde las oficinas. En 1999, el Normandía se reformó para crear un edificio con un auditorio de 900 localidades, tres camerinos, un local de ensayo, oficinas, una zona de restauración y almacenes.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals treffen Sie sich am 16. September im Saal « Le Normandy », um an einer Führung durch diesen Ort teilzunehmen.

Entdecken oder wiederentdecken Sie einen wichtigen Teil des Kulturerbes von Saint-Lois und lassen Sie uns zwei Jahrhunderte unserer Geschichte nachvollziehen und warum nicht gemeinsam über die Zukunft dieses außergewöhnlichen Ortes sprechen?

Das Gebäude wurde im 19. Jahrhundert auf Beschluss von Napoleon I. errichtet. Zunächst war es ein Pferdehof, der zum Gestüt von Saint-Lô gehörte, und gehörte zu den wenigen Gebäuden, die bei den Bombenangriffen 1944 verschont blieben. Im Jahr 1990 wurde es schließlich der aktuellen Musik gewidmet.

Im Normandy sind noch Elemente aus dem 19. Jahrhundert zu sehen. Heute kann man noch die äußeren Gesimse und Strebepfeiler, aber auch die gemalten Silhouetten der alten Fenster sehen. Im Inneren kann man das gesamte historische Holzgebälk mit seinen sichtbaren Wagenrädern oder auch die Stuckverzierungen sehen… Vom Kino ist nur noch das Projektionsfenster erhalten, durch das man heute den Saal von den Büros aus beobachten kann. 1999 wurde das Normandy umgebaut und renoviert und besteht nun aus einem Saal mit 900 Plätzen, drei Logen, einem Proberaum, Büros, einem Restaurantbereich und Lagerräumen.

Mise à jour le 2023-08-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche