JEP2023 > Visite guidée des réserves du musée d’art et d’histoire de Saint-Lô Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 16 septembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, rendez-vous le 16 et 17 septembre prochain au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, pour assister à une visite guidée des réserves.

Départs des visites à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h, durée 1h.

Au cours d’une visite insolite, vous découvrirez les réserves du musée et les trésors qui s’y trouvent..

Samedi 2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



As part of the European Heritage Days, join us at Saint-Lô’s Musée d’Art et d’Histoire on September 16 and 17 for a guided tour of the museum’s storerooms.

Tours depart at 11 a.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m. and 5 p.m., lasting 1 hour.

During this unusual tour, you’ll discover the museum’s reserves and the treasures they contain.

Los días 16 y 17 de septiembre, en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Museo de Arte e Historia de Saint-Lô ofrecerá una visita guiada a sus almacenes.

Las visitas tienen lugar a las 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 y 17:00, y duran 1 hora.

Durante esta visita insólita, descubrirá los almacenes del museo y los tesoros que albergan.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals treffen Sie sich am 16. und 17. September im Musée d’art et d’histoire in Saint-Lô, um an einer Führung durch die Lagerräume teilzunehmen.

Die Führungen beginnen um 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 und 17:00 Uhr und dauern 1 Stunde.

Im Rahmen einer ungewöhnlichen Führung lernen Sie die Lagerräume des Museums und die darin befindlichen Schätze kennen.

Mise à jour le 2023-08-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche