JEP2023 > Visite libre du musée d’art et d’histoire de Saint-Lô Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 16 septembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, rendez-vous le 16 et 17 septembre prochain au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, pour découvrir ou (re)découvrir le site en visite libre.

Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Remontez le temps dans le Saint-Lô d’autrefois, faites la connaissance de ses illustres habitants, puis pénétrez dans un appartement des années 1950 et découvrez comment la ville s’est reconstruite après 1944. Au détour des salles, vous épierez les amours passionnées du berger Gombault et de sa femme Macée et enfin, offrez-vous une excursion à la mer ou à la campagne avec les plus grands peintres de leur temps !.

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



As part of the European Heritage Days, join us on September 16 and 17 at the Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, to discover or (re)discover the site on a self-guided tour.

Open from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm.

Step back in time to the Saint-Lô of yesteryear, meet its illustrious inhabitants, then enter a 1950s apartment and discover how the town rebuilt itself after 1944. Take a look at the passionate love affair between the shepherd Gombault and his wife Macée, and finally, take a trip to the sea or the countryside with the greatest painters of their time!

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a visitar el Museo de Arte e Historia de Saint-Lô los días 16 y 17 de septiembre para descubrir o (re)descubrir el lugar en una visita autoguiada.

Abierto de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00.

Retroceda en el tiempo hasta el Saint-Lô de antaño, conozca a sus ilustres habitantes, entre en un piso de los años 50 y descubra cómo se reconstruyó la ciudad después de 1944. Asómese a la apasionada historia de amor entre el pastor Gombault y su esposa Macée, y haga una excursión al mar o al campo con algunos de los más grandes pintores de su época

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals treffen Sie sich am 16. und 17. September im Musée d’art et d’histoire in Saint-Lô, um die Stätte bei einem freien Besuch zu entdecken oder (wieder) zu entdecken.

Öffnungszeiten von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

Machen Sie eine Zeitreise in das frühere Saint-Lô und lernen Sie seine berühmten Einwohner kennen. Betreten Sie dann eine Wohnung aus den 1950er Jahren und entdecken Sie, wie die Stadt nach 1944 wieder aufgebaut wurde. In den verschiedenen Räumen können Sie die leidenschaftliche Liebe des Schäfers Gombault und seiner Frau Macée beobachten und schließlich mit den größten Malern ihrer Zeit einen Ausflug ans Meer oder aufs Land machen

