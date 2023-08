Conférence > « Terre 2030 : Un enjeu galactique » Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 15 septembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 15 septembre prochain à l’auditorium de la médiathèque « La Source » de Saint-Lô pour la conférence « Terre 2030 : Un enjeu galactique » avec David Fontaine.

Conférence proposée par l’association « Arbre de vie de Saint-Lô »..

2023-09-15 20:00:00

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on September 15 in the auditorium of Saint-Lô’s « La Source » media library for the conference « Terre 2030 : Un enjeu galactique » with David Fontaine.

The event is organized by the « Arbre de vie de Saint-Lô » association.

Acompañe a David Fontaine el 15 de septiembre en el auditorio de la mediateca « La Source » de Saint-Lô para una conferencia titulada « Tierra 2030: un desafío galáctico ».

El acto está organizado por la asociación « Arbre de vie de Saint-Lô ».

Wir treffen uns am 15. September im Auditorium der Mediathek « La Source » in Saint-Lô für die Konferenz « Erde 2030: Eine galaktische Herausforderung » mit David Fontaine.

Der Vortrag wird von der Vereinigung « Arbre de vie de Saint-Lô » angeboten.

Mise à jour le 2023-08-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche