Sieste musicale Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 14 septembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 14 septembre prochain à la médiathèque « La Source » de Saint-Lô pour une petite sieste musicale.

Pénombre et lumière tamisée : installés confortablement, faites le pari d’un moment musical intimiste pour une expérience singulière…

Pensez à réserver !.

2023-09-14 13:15:00 fin : 2023-09-14 . .

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on September 14 at Saint-Lô’s « La Source » media library for a musical siesta.

Comfortably seated in darkness and subdued light, enjoy an intimate musical moment for a singular experience?

Don’t forget to book!

Únase a nosotros el 14 de septiembre en la biblioteca multimedia La Source de Saint-Lô para una siesta musical.

A oscuras y con luz tenue: póngase cómodo y disfrute de un momento musical íntimo para vivir una experiencia única..

¡No olvide reservar!

Treffen Sie sich am 14. September in der Mediathek « La Source » in Saint-Lô zu einer kleinen musikalischen Siesta.

Im Halbdunkel und bei gedämpftem Licht: Machen Sie es sich bequem und genießen Sie einen intimen musikalischen Moment und ein einzigartiges Erlebnis!

Denken Sie an eine Reservierung!

Mise à jour le 2023-08-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche